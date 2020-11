Las mujeres que conquistaron el mundo con mucho estilo

La moda se basa en los gustos y costumbres que duran por un determinado tiempo. Una de sus más grandes contradicciones sucede cuando una persona se rebela y desea cambiar su estilo, imponiendo uno nuevo.

A través de la historia, la moda para las mujeres ha ido cambiando para su gusto y comodidad, dejando de lado los latosos corsets, además de los voluminosos y pesados vestidos, para adecuarse a su conveniencia. Pero sólo algunas trascendieron en el siglo XX gracias a su innovación y aportes al mundo fashionista. Coco Chanel solía decir que para ser irremplazable hay que ser diferente. Éstas son las mujeres que más han destacado en la industria de la moda.

Coco Chanel

Probablemente el icono de la moda más importante a inicios del siglo XX. Fue una mujer que desde sus inicios tuvo muy claro lo que quería hacer. Rompió con todos los esquemas de la moda, llegando a ser etiquetada como transgresora. Chanel es un referente para muchos diseñadores y se convirtió en un éxito en su época. Es una de las creadoras de moda por excelencia. Hizo de todo, desde lo más sencillo y cómodo -sin perder la clase y la elegancia que la caracterizaban- hasta trajes y vestidos para famosos.

Jackie Kennedy

En los 60 no sólo se convirtió en la primera dama de Estados Unidos, sino también fue un icono de la moda. Muchos la llamaban “La primera Dama de la Moda”, ya que marcó tendencia por su estilo y sencillez. Siempre espectacular, tenía algo que atraía la vista de los demás. Se sintió seducida por las tendencias francesas y comenzó a usar ropa de diseñadores parisinos; entre sus favoritos estaban Oleg Cassini, Givenchy, Bob Bugnard, Christian Dior, Federico Forquet y Chanel.

Audrey Hepburn

La recordaremos como una gran actriz que fue nominada en cinco ocasiones al Oscar, sin embargo, lo que más trascendió fue su estilo de vestir, clásico y elegante, con el que llegó a imponer algunas prendas como los jerseys de cuello alto, sus peinados y maquillajes simples y, por supuesto, los ballet flats. Derrochaba estilo y sofisticación.

Jane Birkin

Definió una era chic vistiendo jeans, suéteres, playeras blancas y minifaldas. Su estilo siempre ha sido la prueba de que lo casual puede hacerte ver con mucho estilo. La famosa bolsa Birkin de Hermès fue creada en 1984 en honor a ella.

La princesa Diana ( Lady Di)

La obsesión por el estilo de la Princesa Diana de Gales era notable. Cuando se casó en los ochenta vistiendo un enorme vestido blanco, las novias alrededor del mundo de esa época siguieron la tendencia. Sus vestidos con hombros descubiertos y perlas causaron mucho alboroto y levantaron la mirada de los tabloides. Antes de su divorcio posicionó la moda británica en el mapa vistiendo marcas como Catherine Walker, Bellville Sassoon y Gina Fratini.

Sarah Jessica Parker

Con una gran trayectoria, Sarah es una de las mujeres que ha impuesto moda. Su característica principal es su innato gusto por lo sofisticado; sencillamente una leyenda del styling. Después de interpretar a la icónica Carrie Bradshaw en Sex and the City, Parker se ha transformado en un sinónimo de estilo. Una de las lecciones que nos ha dado a todas las mujeres es: sin riesgo no hay triunfo.

Kate Moss

Es respetada por sus habilidades como modelo y por su estilo, creando una tendencia en la moda. Fuera de su trabajo, Moss siempre mezcla prendas de lujo con piezas vintage, dándole un toque bohemio a su look. Ha inspirado a diseñadores como Alexander McQueen y Marc Jacobs, quienes la llamaron su musa.

Grace Kelly

Tenía una gran capacidad para captar las miradas. Esta actriz de rostro angelical, que llegó a formar parte de la realeza, se volvió una referencia para muchas mujeres. Kelly trabajó muy de cerca con varios diseñadores, y ella era quien elegía personalmente sus prendas. Después de contraer matrimonio con Rainiero de Mónaco se convirtió en una de las más grandes representantes de la alta costura francesa.

Madonna

La Reina del pop es sin duda una de las más reconocidas por sus constantes cambios de look, ya que reinventa su imagen con cada nueva etapa de su vida, lo que le ha permitido marcar tendencia. Ha trabajado con famosos diseñadores que se han encargado de su look a través de los años. Aunque jamás ha estado en las listas de las mejor vestidas, las mujeres de todo el mundo se vuelven locas con sus irreverentes vestuarios, al grado de considerarla como una de las generadoras de moda más grandes de todos los tiempos.

Mary Quant

Fue una diseñadora británica que adquirió fama en la década de los 60 con la creación de la minifalda. Fue la representante de una moda informal para jóvenes, con un estilo sencillo y lleno de color identificado por el símbolo de la margarita, que contrastó con la seriedad del estilo en boga. Promovió un nuevo arquetipo de mujer joven y delgada. Entre sus modelos predilectas estaba Twiggy. Fue la creadora de los famosos trajes coloridos de los Beatles.

Marlene Dietrich

Con un estilo andrógino, marcó una tendencia masculina entre las mujeres de su época. Reconocida como una de las mejores actrices de la historia, esta alemana era una auténtica diva. Años después del estreno de su película Morocco, donde apareció usando un esmoquin masculino, la primera mujer en hacerlo en el cine, Yves Saint Laurent la invitó a participar en una pasarela. Siempre con trajes de tres piezas, cortes varoniles, corbatas, camisas de hombre y sombreros que formaban parte de su atuendo diario, Marlene poseía el título de Piernas Perfectas, mismas que tenía aseguradas por un millón de dólares.

Algunos de estos estilos nos enseñaron cómo combinar una marinière, lucir unas balerinas o ser una lady de pies a cabeza. Por más que pasen los años, el estilo de estas mujeres sigue inspirando. Estos iconos nos han transmitido una actitud ante la vida, porque cada una de ellas mostró su personalidad con su estilo único.