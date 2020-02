Lleva con estilo tus botas vaqueras fuera de tus slouchy pants

El look que debes probar ASAP

Tendencias inesperadas, inimaginables, pero elegantes. Llevar tus botas vaqueras por fuera de los pantalones es la nueva trend que se está apoderando del street style.

Una de las reinas de la pasarela de asfalto que ha llevado este look de una manera ultra chic es Hailey Bieber, la celeb tiene un crush con este estilo y nos ha dado algunas lecciones de destilo para llevar un par de botas dentro de unos pantalones holgados.

Aunque es una moda que le pertenece a la temporada invernal, en la CDMX tenemos el clima perfecto para llevar este look un par de meses, aunque si te mueres de calor, cambia un blazer por un crop top, así no hay manera de no triunfar con unas botas dentro de tus pantalones.

La clave para que luzcas como toda una fashionista es que debes olvidarte de los skinny pants; la idea es que dejes atrás estos pantalones y uses unos slouchy o baggy, de esta manera podrás triunfar con este estilo.

Los pantalones de vestir también pueden ser una increíble opción, ya que al ser holgados de la parte de abajo puedes lograr un efecto chic con tus botas.

Así que si aún no sabes qué llevar el día de mañana, ¡considera este look sofisticado!