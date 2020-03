Lleva con estilo una statement t-shirt

Las playeras con frase empoderadas son tendencia desde los años noventa; la moda es una de la principales maneras de expresar un movimiento social a través de sus icónicos slogans, por ejemplo: «We should all be feminists» (Todos deberíamos de ser feministas).

Una de las diseñadoras que comenzó con este movimiento en las pasarelas fue la Maria Grazia Chiuri en la catwalk de Dior en octubre de 2016.

Los diferentes slogans en playeras también han sido adopatados en el street style, y aunque el significado tenga una gran carga política y social, hemos visto desfilar en el asfalto increíbles looks con este estilo de playeras que además de empoderarnos no podemos negar que nos hacen lucir como las reinas de las calles de la ciudad.

Los denim jeans son la principal prenda para combinar una slogan t-shirt, son ideales porque con estas playeras generalmente buscamos un look relajado y casual.

¡Un look biker y fuerte no puede faltar! El negro es el tono ideal para representar con estilo las playeras con frases poderosas.

Si de plano te encanta vestirte muy elegante y ehic, las statement t-shirts lucen increíbles con faldas midi y pantalones culottes.

Para lucir como todoa una fashionista rebelde y que definde sus ideas un traje sastre es perfecto para llevar una slogan t-shirt.

El slogan que quieras llevar es único y especial, la moda es una manera más de protestar y amar tus ideas.