Los mejores trucos de estilismo para las mujeres bajitas

Existe el mito de que las bajitas deben evitar ciertas prendas o cortes, ¡pero no es así! ¿Has visto el tipo de ropa que utilizan las gemelas Olsen? Ellas son el ejemplo perfecto de que no hay prenda a la que no puedas sacarle partido, ¡aun midiendo menos de 1.60!

No importa la estatura que tengas, el truco para estilizar tu figura está en los detalles.

1. Ni corto ni largo, midi

Los vestidos midi, que llegan a la altura de la pantorrilla, son perfectos si no te sientes cómoda con un mini vestido. Busca que se ciñan un poco a la cintura para crear la ilusión de unas piernas más largas. Puedes combinarlo con unas sandalias, pero evita aquellas que se amarran al tobillo para no «cortar» la línea.

2. Arremangar y fajar las blusas

Especialmente con las camisas oversized, arremanga la blusa hasta un poco antes del codo y no la abotones hasta arriba. Faja la camisa y complementa con un cinturón. Esto da la impresión de que el torso es más corto. Es un estilo muy noventero y una camisa oversize es un básico que debes tener en tu clóset porque combina con todo.

3. Mini faldas y medias

Las mini faldas se le ven increíbles a cualquier mujer, pero si eres bajita, complementa tu mini con unas medias del mismo color que la falda, así crearás la ilusión de unas piernas kilométricas. Sabemos que el negro es un color súper favorecedor, pero no temas a experimentar con otros colores.

4. Pantalones de tiro alto

Es una combinación básica. Prueba con un pantalón de tiro alto y tan largo que no deje ver tus pies. Parece que crea el efecto contrario; sin embargo, estarás haciendo una línea que alarga tus piernas. Puedes combinarlo con una camisa fajada o un crop top para que luzca el pantalón.

5. Abrigos largos monocolor

Un abrigo largo, de un solo color, es perfecto para las mujeres bajitas dando como resultado una silueta vertical y prolongada, como en el caso de los pantalones de tiro alto.

Observa como las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, no temen a usar ropa que, por años, nos han dicho que no deberían usar las mujeres «chaparritas».

6. Muestra el tobillo

No tienes que mostrarlo literal, el secreto está en usar pantalones que lleguen a la altura del tobillo para crear la sensación de que los pantalones no son tan largos como tus piernas. Si los pantalones son de corte recto, mejor.

Recuerda que se trata de ilusiones ópticas que armonizan la figura, ¡lo más importante es que te sientas cómoda con lo que usas!