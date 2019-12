Los outfits más cool para Navidad

All I want for Christmas… Un buen outfit para enamorar a mi crush 😍

A lo mejor no vas a ver a tu crush esta Navidad, pero si subirás una que otra story a tu cuenta de Instagram, así que aunque vayas a la casa de tu tía y te sientes en un sillón toda la noche no debes olvidar que tu crush verá cómo luces con ese outfit navideño.

Primero que nada debes recordar que los básicos de navidad son un suéter, medias y mini faldas. Además los tonos navideños los debes de incluir sí, o sí en tu look; el rojo, verde, blanco y negro son los colores que debes de usar al menos en una de las prendas de tu outfit.

Inspírate en estos looks y roba corazones esta Navidad:

Dress Sweater

Para que no pases frío, llévalo con tus botas negras over the knee y medias negras.

Mini falda de lentejuelas

¡Una mini con glitter para que no dejes de brillar! La puedes combinar con un puffy sweater oversized blanco o rojo.

Vestido de terciopelo

Verde o rojo, éste será el look más elegante si es que tu fiesta de Navidad es de gala, pero si quieres llevar este estilo de vestido en una cena casual puedes llevar uno de cocktail.

Blazer color vino

Si eres de la que no sufre del frió y le gustaría llevar un look sexy, sin duda este outfit es el ideal para ti; combia tu blazer con unos shorts estilo biker de polipiel.

No olvides agregar tus accesorios favoritos en todos los looks para resaltar tu outfit.