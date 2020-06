Los vestidos más bonitos para el verano que querrás tener

Los vestidos son una de las mejores prendas porque técnicamente no tienes que quebrarte mucho la cabeza para combinarlos. Ahora que seguimos en época de calor, ¡no pierdas la oportunidad de usarlos!

Ya sea midi, corto o largo, puede ser tan versátil como tú quieras. Puedes llevarlos con tennis, flats o sandalias; si buscas algo más «de vestir», unos tacones son perfectos para darte altura y estilo.

Sabemos que no todas la líneas, cortes, e incluso telas, le quedan bien a todas. ¡Pero no te preocupes!, estamos seguros de que podrás inspirarte con estas ideas, para que proyectes tu estilo más fresco y romántico:

Estampados

Los cuadros Vichy son de los estampados que más dicen «verano» y los puedes encontrar en un montón de colores. Otro tipo de print que nos encanta son las hojas, figuras geométricas y mix de estampados para darle un toque de diversión al conjunto.

Boho chic

Ya sea de manga corta o larga, un vestido fluido siempre es un gran acierto. Busca uno que tenga un corte en la pierna para que tenga más movimiento. Este tipo de vestidos casi siempre los encontrarás en telas súper frescas y con estampados discretos.

Mezclilla

La mezclilla es una tela que le queda a todo el mundo. Si quieres un look más desenfadado, unos tennis chunky te harán ver mucho más moderna y sobre todo, estarás muy cómoda.

Mangas abullonadas

Ya sea con mangas o tipo off shoulder estos vestidos casi siempre los encontrarás en telas plisadas y elásticas. Lo que les da ese aire «campirano» y súper femenino, son las mangas abultadas. Un maxi-vestido de este tipo se increíble.

Vaporosos

Las telas delgadas, de colores claros, on un must para el calor. Evita el look «camisón» con prendas que sean de tu talla. Aunque el vestido sea oversized, procura que la parte del escote o la cintura se ajusten a tu figura, ni más grande ni más ceñido.