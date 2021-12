Los zapatos de Cenicienta que no deben faltar

La nueva colección de Aldo y Disney nos tiene brillando más que nunca. Las reconocidas marcas han creado espectaculares diseños de zapatos y tenis para que luzcas como toda una princesa al caminar por la pasarela de asfalto. ¡Y qué mejor si la colección está inspirada en Cenicienta!

Una zapatilla de cristal moderna ahora es realidad, y es que la colección está pensada para que combines todos los estilos de zapatos con un look casual, formal o elegante, incluso hasta puedes combinarlos con tu vestido de novia.

La suela de los zapatos está pintada a mano con la leyenda «There’s no midnight» (No hay medianoche). Es el detalle más girly e instagrameable de la colección. ¡Nos declaramos fans! Además no olvides que es momento de brillar intensamente, y sin duda así lo harás con estas zapatillas.

Pero si eres de las que enloquecen usando calzado cómodo como los tenis, Disney X Aldo también tiene diseños especiales llenos de cristales brillantes para que lleves tu estilo a todas partes en esta temporada de festejos.