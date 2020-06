Luce 4 looks diferentes con un vestido rojo en polka dots

Nada más cool que llevar un vestido en temporada de verano, y si es rojo, mucho mejor. Para nuestra fortuna, el rojo es ideal para las pieles morenas y también les queda increíble a las que tienden a las pieles frías.

Una prenda en print de polka dots siempre te hará lucir un look classy y romántico al mismo tiempo, pero aunque no lo creas, con tan sólo cambiar los zapatos, peinado y accesorios a un vestido rojo en polka dots puedes lograr looks totalmente diferentes a pesar de usar el mismo vestido.

Con esta prenda te sentirás como toda una española chic al ser identificado como el estampado que caracteriza a esta cultura.

Existen diferentes diseños: con olanes, maxi vestidos, midi, con abertura, escote, en fin, por decir algunas opciones. La clave para cambiar de look está en los zapatos; éstos serán los responsables en hacerte lucir diferente y así podrás repetir el mismo outfit las veces que quieras.

¡Checa estos estilos e inspírate!

Rocker: usa unas biker boots y una chamarra de polipiel

Dolce vita: perfecto para el calor y andar descalza como toda una diosa italiana

Sexy: busca un vestido ajustado en corte imperio con un ligero escote cuadrado o de hombros caídos

Romántico: ensaña esos abs con un vestido que tenga abertura en la parte deL abdomen. Para darle el toque romántico procura que sea una maxi falda