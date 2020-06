Luce el look más cool de la temporada con una sudadera tie dye

View this post on Instagram

Me desconecté del planeta para contar y agradecer todas las bendiciones que tengo en mi vida 🙏🏼 Soy inmensamente feliz! Gracias a cada uno de ustedes por todos sus mensajes y sus buenos deseos! 😍 Pidiendo desde lo más profundo de mi corazón poder salir de esto pronto para volver a abrazar a la gente que más queremos 🙏🏼❤️ Volvamos al mundo a ser mejores, cuidémonos entre nosotros, unámonos y respetémonos! La mirada no tiene color, sexo, ni nacionalidad! Somos hermanos y TODOS estamos en este planeta juntos para celebrar y recorrer de la mano este camino llamado vida. Seamos tolerantes y dejemos de juzgar a los demás de una vez por todas! Todos somos perfectos como somos y nos merecemos AMOR. Los quiero! Michelle xx