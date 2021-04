¡Luce espectacular! Altair Jarabo presume abs con un top blanco

Altair Jarabo es una de las mujeres más hermosas de la industria del espectáculo en México. La actriz tiene una carrera destacada que se ha caracterizado por los muchos papeles protagónicos que ha tomado la famosa. Desde su debut como modelo llamó la atención por su apariencia física destacable y natural, pero fue gracias a su talento que incluso tras años de trayectoria continúa siendo una de las figuras más importantes. Su trabajo es muy valorado y todavía obtiene importantes papeles en distintos ámbitos de la industria, pues ha demostrado además ser una mujer muy multifacética.

Con frecuencia, la famosa se llena de halagos por su apariencia física, pues a pesar del paso del tiempo sigue luciendo completamente hermosa. A muchos de sus fans les parece que el tiempo no pasa por ella, pues luce muy similar a cómo se veía cuando recién iniciaba.

En su galería de Instagram compartió un post posando frente al espejo y luciendo un top blanco, el cual dejó ver sus trabajados abs y un pantalón beige «paper bag» acompañado con un cinturón que marcó su espectacular figura. Junto a la foto escribió: «Es cierto lo que dicen: uno vuelve a los lugares donde amo la vida! 🇲🇽❤️🌴».

¿Cómo lucir elegante como Altair Jarabo vistiendo de blanco?

Aunque muchas mujeres no son fanáticas de los looks con prendas blancas por creer que no son favorecedores, Altair Jarabo confirma que pueden ser muy elegantes y delicados, y totalmente adecuados para mujeres de todas las edades y tipos de figura o estatura.

Cabe destacar que los pantalones estilo «paper bag» son ideales para las chicas con curvas que quieran estilizar su silueta, disimulando cualquier clase de rollito en el área abdominal, la cintura o la espalda baja. Además, el blanco es un tono muy fresco que también es perfecto para la primavera.

Aunque con frecuencia la famosa deja ver su cuerpo envidiable y suele recibir cumplidos haciendo énfasis en lo bien que se ve, ella procura no llenar a sus fans de falsos estándares de belleza, no edita sus fotografías y muchas veces ni siquiera usa filtros, demostrando así su confianza, por ello no es de sorprenderse que comparta su día a día luciendo al natural.