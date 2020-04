Maneras de lucir un crop top con mangas

Los crop tops son la pieza clave en todas la temporadas. Con una prenda así puedes lograr cualquier look que te propongas, sólo necesitas combinarlo y resaltarlo con joyería y unos pantalones o falda high waisted.

Los crop tops con mangas y over the shoulder son mis preferidos porque te ayudan a lucir un cuello alargado y el rostro más delgado. Usarlos con faldas o pantalones high waisted es la mejor opción si es que no te sientes muy cómoda enseñando los abs; este estilo te cubre parte del abdomen y te hace cintura.

Los crop tops pueden llevar mangas largas o no; en lo personal es mucho mejor si decides llevar uno con mangas puffy; las mangas con volumen o tipo victorianas son ideales para las que son chaparritas, ya que pueden verse más altas.

Los cargo pants o boyfriend denim jeans se ven espectaculares con estos crop tops. No dejes de apostar por este tipo de prendas, ya que además de ser ultra comfy puedes lograr un estilo casual chic.

Los pantalones de pana combinados con un crop en animal print es un must para verte hot y trendy. ¡Usa un choker para darle un toque cool a tu crop top!