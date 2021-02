Medias blancas: La trend más hot del 2021

Si nos paramos a analizar detenidamente este accesorio, podemos aludir a un «granny look» que hoy en día está viviendo su momento de gloria gracias al auge de otros accesorios como el bolso de cuentas estilo vintage, las chaquetas de tweed y el pañuelo de seda en la cabeza.

Ni muy opacas ni muy translúcidas, las medias blancas y lisas –como las que propuso Chanel en su desfile Crucero 2019 – están ganando adeptos en el street style.

Y ahora que el color blanco se ha convertido en el nuevo centro de atención en la moda y que hemos roto barreras, como la del calzado blanco, ¿por qué no probar suerte con las medias blancas? Basta con echar un vistazo a los looks de Instagram para darse cuenta de que, aunque resulte complicado, no es imposible. Si te gusta divertirte con la moda, tenemos nuevo juguete a la vista. Toma nota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

Lisas

El comeback de esta tendencia apuesta todo para usarse con tenis, loafers, botas o botines, pues hemos visto diferentes propuestas en los desfiles de esta temporada y en el street style.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emili Sindlev (@emilisindlev)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek)

Estampadas

En 2018 Instagram «habló» y nos presentó unas medias estampadas que rápidamente se convirtieron en las favoritas de muchas insiders. Hablamos de las medias blancas con angrama en negro de Saks Potts, una de las firmas fetiche que ha vestido a Alexa Chung, North West, Sita Abellán y Selena Gomez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Pelletier (@gabrielapelletier)

No podemos dejar de mencionar la tendencia a través de la logomanía de las medias de Gucci con la G entrelazada o la X de Chanel. Una opción super trendy y muy chic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emili Sindlev (@emilisindlev)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Miró Scrimieri (@blancamiro)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonie Hanne (@leoniehanne)

Con sandalias

Las prescriptoras de moda han utilizado esta prenda como truco para utilizar las sandalias en primavera y en otoño. Si te horroriza la combinación de calcetines –o medias– con sandalias, quizás esto no sea para ti.

Julia Comil y Leonie Hanne utilizaron las siguientes prendas: traje sastre, sandalias acolchadas y medias blancas. ¿Casualidad o tendencia? Nos decantamos por lo segundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonie Hanne (@leoniehanne)

Con botas

Leonie Hanne apostó por un total look en blanco con una camisa oversize, un suéter knit y combat boots altas. Un combo perfecto para la nieve.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonie Hanne (@leoniehanne)

Por tanto, si el street style y las pasarelas se ponen de acuerdo, esto sólo puede significar una cosa: estamos ante una nueva tendencia. Y aunque de primeras opciones pueda parecerte un desacierto, si le das una oportunidad verás el gran abanico de posibilidades que ofrecen: con vestidos, faldas, y hasta trajes sastres, ¿te atreves?