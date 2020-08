Conoce la colección de Rocinante, la marca mexicana que querrás tener en tu clóset

View this post on Instagram

Las mujeres oaxaqueñas, su manera de ver la vida, la fiesta y los colores. Los espacios que ocupan en nuestros recuerdos y que se mezclan con el presente, nos brindan la inspiración perfecta para crear nuestra colección de verano • SIRENIA 2020 • La randa de ganchillo es el elemento principal de estas piezas, esta técnica artesanal y casera es la que nos ayuda a unir las historias que queremos contar. • SIRENIA 2020 • es una celebración a las mujeres de hoy sin olvidar a las del pasado. • Disponible a partir del 1º de Agosto • Una producción de @pompigarcia para ROCINANTE. Fotógrafo: @enriqueleyva_ Modelo: @karenespinosavega de @talentoespina Estudio de Belleza: @hello.beautystudio Set: @joelog16