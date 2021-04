Si eres fan de Hello Kitty, esta firma mexicana tiene la colección ¡imperdible!

Si eres fan de Hello Kitty, entonces tienes que conocer esta colaboración entre la gatita más famosa del mundo y Tutú Shoes, una firma mexicana que lleva el toque kawaii a una increíble colección llena de estilo, comodidad y clase.

Lleva a tu personaje favorito en tu outfit del día a día sin perder una pizca de estilo gracias a estos diseños bien equilibrados que logran integrar a este reconocido icono mundial en sneakers, combat boots y hasta sandalias perfectas para esta temporada de calor.

Lo mejor de todo es que esta colección se encuentra en construcción, por lo que a lo largo del año la firma liberará nuevos modelos para renovar tu look cada temporada de la mano de Hello Kitty.

Nuestros favoritos son estos sneakers que además de tener un diseño súper cute al estilo Sweet Lolita de Japón, se ven súper cómodos gracias a su suela amortiguadora. Un diseño que puedes combinar con cualquier outfit para darle un toque más relajado. Recuerda que este 2021 la palabra clave en el mundo de la moda es: comodidad.

Agrega estos sneakers para darle un look más casual y sporty a tu outfit para la oficina; las combat boots: si tu personalidad es una mezcla de lo dark con lo kawaii, serán un must para tus outfits de primavera con shorts, faldas y hasta vestidos florales. No tengas miedo de experimentar. Y las sandalias perfectas si saldrás de vacaciones a la playa o para hacer home office.

Esta colección de Hello Kitty la puedes encontrar en la tienda en línea de la firma, en donde también podrás ver otros diseños de la firma y hasta accesorios como originales cubrebocas con mascada para verte chic incluso en pandemia. Los precios van desde $500 pesos las sandalias, hasta $1,099 las combat boots. Diseños bonitos, hechos en México y súper accesibles.

¿Cuál es tu diseño favorito?