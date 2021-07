¡Trend alert! Este verano dale vuelo a tus piernas con acampanados

El Festival de Cine de Cannes es más que una alfombra roja, una pasarela de las tendencias que de una u otra manera podemos llevar a nuestro día a día.

La brasileña Izabel Goulart avisó ahí del regreso por todo lo grande de los pantalones acampanados. Lo hizo con este conjunto diseñado por Etro, que incluye un atrevido halter; aunque lleva las miradas directamente al vuelo de los pantalones con acabado de plumas.

Para una salida nocturna en Los Angeles, Kendall Jenner decidió forrarse de piel y darle un toque casual a su look con una crop top a tono con los pantalones. No hay que perder de vista el detalle de la lazada en la parte de enfrente; así como la punta del calzado que sobresale por su juego black and white.

Miley Cirus es un todo o nada, así que en sus presentaciones más recientes también incluye los acampanados, aunque su propuesta es arriesgada con transparencia, pedrería y también plumas en la parte baja. Tanto foco en los pantalones se contrasta con una sencilla camiseta blanca.

Si alguien da cátedra de elegancia y de cómo llevar esta tendencia a otro nivel, entonces estamos hablando de Martha Debayle, quien atina perfectamente en demostrarnos cómo se puede combinar correctamente un pantalón amplio en la parte de abajo, con un blazer cuyos hombros no podrían ser más trendy. ¡Ojo con el perfecto detalle de la blusa y lo impecable que luce la cintura!

Y otra maestra del estilo es Victoria Beckham, quien en su colección se declara adicta a estos pantalones, que sin duda reinarán en el verano en su versión denim. La ex Spice Girl pone el ejemplo de la combinación ideal, con una t-shirt fajada.

¿Ya revisaste qué de esto hay en tu clóset? Es momento de sacarlo y ponerlo en tus looks de verano.