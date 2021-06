Victoria’s Secret anuncia “cambio dramático” con nuevas embajadoras

La marca Victoria’s Secret fue punto de reunión y acaparador de miradas en los desfiles de sus famosas “ángeles”. El anuncio más esperado de cada año era el de su prenda de lencería más cara del mundo, así como las fotos de la top model que posaba tan provocativo atuendo.

Fue en 2019 cuando la firma anunció que esa “era” se terminaba, luego de que entre el público surgieran denuncias del mal uso de la figura femenina por parte de los creativos.

The VS Collective es la campaña con la que Victoria’s Secret propone un “cambio dramático”. Martin Waters, director ejecutivo de la firma, asegura que además es una idea adoptada desde el núcleo de la empresa.

Su “asociación” fue anunciada con bombo y platillos en sus propias redes sociales, donde presentaron a 7 mujeres “extraordinarias con sus antecedentes, intereses y pasiones únicas, quienes colaborarán con nosotros para crear colecciones de productos revolucionarias, contenido convincente e inspirador, nuevos programas de asociados internos y apoyo para causas vitales para las mujeres”, comunicaron.

“Cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder. Necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres”, explicó Waters.

Los rostros que representarán a la firma de prendas femeninas son:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

ADUT AKECH BIOR

Se trata de una modelo de 21 años, que nació en un campo de refugiados de Kenia. “No me avergüenzo ni me enfado por ello. Sí, soy una ciudadana australiana y soy una sursudanesa australiana, pero sigo siendo una refugiada”, declara quien debutó en 2017 en una exclusiva pasarela de Yves Saint Laurent.

Para 2018 la eligieron más de 18 firmas para que fungiera top model de sus pasarelas, y desde entonces ha estado vigente en el mundo de la moda. Su lucha social la enfoca en comunicar la importancia del bienestar mental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

PALOMA ELSESSER

“Algunas mujeres son más grandes que otras” es lo que esta joven de 28 años resalta en su biografía. Cuando estudiante, en Los Ángeles, fue descubierta por una manager de súper modelos. Ante las primeras invitaciones, confiesa que sufrió el “síndrome del impostor”, por creer que no merecía estar en el mundo de la moda.

Es conocida como la mejor modelo de talla grande los últimos meses. Ha sido imagen de Nike, Fenty Beauty y más. En pasarela ha caminado vestida de Fendi, McQueen y Lanvin. El año pasado fue portada de Vogue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

VALENTINA SAMPAIO

Su padre es pescador y su madre tiene el oficio de maestra. Ellos fueron quienes escucharon a su hijo decir a los 10 años que su nombre sería el de una niña, y la apoyaron en el proceso de transición.

A sus 24 años, Valentina es actriz y la primera modelo abiertamente transgénero en posar para Vogue, en 2017; desfilar para Victoria’s Secret, en 2019; y ser portada de Sports Illustrated Swimsuit Issue, en 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

PRIYANKA CHOPRA JONAS

En el año 2000 recibió el título de Miss Mundo y consiguió su primer papel como actriz en 2002, con la película Thamizhan. Su carrera abarca más de 50 filmes y con ello su imagen saltó de la India a Estados Unidos, donde además de seguir su carrera es defensora de los Derechos Humanos y trabaja con diversas organizaciones no gubernamentales.

En 2019 se adhirió al equipo The Global Citizen Movement, de National Geographic, para luchar contra la pobreza, la desigualdad y promover la sostenibilidad. The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education es su proyecto personal con el que apoya la educación y la salud de la población infantil en India.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

MEGAN RAPINOE

La californiana de 36 años es futbolista profesional y activista a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Su camiseta es la del OL Reign de la National Women´s Soccer League. Fue una de las grandes estrellas y partícipes de que su selección obtuviera la Copa Mundial Femenina de Futbol en 2015. Fue elegida como Mejor Jugadora por la FIFA, en 2019.

“Ya no sé si Victoria tiene un secreto”, dijo al adherirse a este nuevo grupo de embajadoras, quien además es una defensora férrea de la equidad salarial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

EILEEN GU

Romper los estereotipos y las fronteras es una de las banderas de esta joven de 17 años que, si bien nació en Estados Unidos, es la estrella del esquí acrobático de China. En honor al país al que pertenece su mamá, Eileen eligió que en los próximos Juegos de Invierno, que tendrán lugar en Pekín en 2022, será portadora de la bandera asiática.

“Estoy orgullosa de mis orígenes y de mi educación americana, pero también quiero inspirar a mi generación”, comparte la joven que en China es conocida como Gu Ailing.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

AMANDA DE CADENET

Cuando niña, inició su carrera en el mundo del entretenimiento, de ahí que se convirtiera en presentadora de las series británicas The Word y The Big Breakfast. Se mudó a Los Ángeles y desde entonces enfocó su trabajo a la crónica social y al mundo de la fotografía, por lo que ahora, a sus 28 años, es entrevistadora para Lifetime.

Será además en su podcast titulado “De Cadenet”, donde el resto de las participantes de esta nueva era de la marca compartirán sus historias.