Hay mil y un detalles que hacen de Alfa Romeo una marca tan especial.

¿Sabías que en 1950 Giuseppe Farina ganó el primer campeonato de Fórmula 1 en un Alfa? Así es, ellos eran los rivales a vencer mucho antes de que Ferrari empezara a tener éxito en la máxima categoría.

Con ejemplos como el anterior pienso que es fácil explicar por qué Alfa Romeo posee un abolengo, carisma e historia tan difíciles de imitar, algo que siempre se percibe al conducir cualquiera de sus coches, sin importar la época.

Hoy Alfa nos da una nueva razón para considerarla una marca que sabe fusionar perfectamente arte, ingeniería, locura, et al. La versión tope del Giulia, llamada Quadrifoglio GTAm, por fin fue presentada al mundo.

Aunque de momento manejarlo es casi imposible (dada la pandemia y la exclusividad del auto), puedo coincidir con los demás periodistas especializados del mundo que, pese a que este Giulia no es técnicamente perfecto, se ha logrado imprimir a su manejo un carácter típico de los mejores Alfa de todos los tiempos.







Lo anterior no sólo es gracias a su motor, que puede entregar 540 caballos a las ruedas traseras, sino que a diferencia de cualquier otro Giulia, éste ha sido reducido en peso al extremo, así que, por ejemplo, no incluye asientos traseros.

Por si fuera poco, la cuestión aerodinámica ha sido cuidada nada menos que por las mismas mentes detrás del C41, el auto de Fórmula 1 con el que Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi compiten. Hablando de ellos, de primera mano puedo decir que el Alfa GTAm es el coche oficial de estos pilotos.

El GTAm se suma a los modelos ya existentes de Giulia, como los Lusso, QV y Ti, los cuales están disponibles en México desde 1,245,000 pesos.

En este mundo, donde todo suele ser control, lógica y certidumbre, Alfa Romeo levanta de nuevo la mano para recordarnos que si cada marca de autos fuera una parte del cuerpo humano, ellos serían sin lugar a dudas el corazón. No me refiero sólo al músculo per se, sino también como el alma misma.

V6 turbo, 2.9 litros

540 caballos

0 a 100 km/h: 3.6 s