Hyundai Elantra 2022

Como ya lo he dicho en más de una ocasión en estas páginas, desde la segunda iteración del Elantra, éste se volvió uno de mis autos favoritos dentro del segmento.

Recuerdo perfectamente haberlo manejado por la zona montañosa de Chiapas, donde la combinación de dirección, tren motor y suspensión me dio toda la confianza de llevar el auto al límite y continuar así hasta que las curvas se acabaron.









Aunque aún no he conducido el Elantra año-modelo 2022, sé que en lo dinámico se trata de una evolución, más que de una revolución. Sin embargo, mientras llega el día de probarlo hay varios aspectos que me parecen interesantes:

El diseño es sin lugar a dudas uno de sus puntos más novedosos. Como ya lo hemos mencionado en el caso de su hermana la Tucson, es claro que en Hyundai están tomando una muy audaz dirección en términos de diseño.

Debajo del capó hay un motor cuatro cilindros de 2.0 litros que en lugar de trabajar en el tradicional ciclo Otto, lo hace en el Atkinson. Este motor, a pesar de no ser pequeño, como por ejemplo un 1.2 o 1.6 litros, puede consumir muy poca gasolina, sobre todo si cuidamos que las revoluciones por minuto nunca pasen de las 3,000 vueltas.

Al igual que el motor, la caja de velocidades (IVT) juega un importante papel en el destacado consumo de combustible. En este sentido, me atrevo a decir que ambos elementos del tren motor son una de las mejores combinaciones de su tipo. Eso sí, si le “pisas”, el consumo se dispara.

No es ningún secreto que Hyundai ha fichado mucho talento proveniente de Europa para desarrollar su gama actual. De esta manera, el grupo coreano se ha convertido en uno muy atractivo para todo tipo de nombres célebres en áreas como diseño, ingeniería, info-entretenimiento, etcétera.

Lo anterior tiene mucho sentido sobre todo cuando subes a un Hyundai de generación reciente, pues estos autos, además de contar con buenos acabados, ensambles y materiales en su interior, ofrecen una experiencia de usuario tan buena que el hecho de contar con Android auto y Apple CarPlay es solamente un pequeño detalle dentro del todo.

Sin lugar a dudas, si comparamos el sistema de info-entretenimiento de aquel Elantra que conduje en Chiapas en 2016, contra lo que Hyundai ofrece hoy, no queda duda que la dirección que la marca ha tomado es la correcta.

L4, 2.0 litros

147 caballos

Desde $366,900