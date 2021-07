Indian FTR 1200

@RodrigoFischer de #Rin18

Sí, lo sé: la estética es una cuestión subjetiva, pero a pesar de ello estoy seguro de que coincides conmigo en que esta moto es bellísima. ¿No? Bueno, quizás es porque aún no la has visto con suficiente detenimiento. ¿Sigues sin coincidir conmigo? Ok, espera a mirarla a detalle en persona, verás que las fotos no le hacen justicia.

Dejando lo subjetivo atrás, hablemos de la moto per se. Se trata de una naked norteamericana que, encima de todo, presume de un estilo neo-retro. Su corazón tiene dos cilindros en V con nada menos que 1,203 centímetros cúbicos y 120 caballos (87 libras-pie), lo que significa que verdaderamente tiene muchos tamaños, y los manifiesta tanto en su forma de acelerar como con el sonido de su escape.

Un motor con dicho carácter, en teoría, necesita frenar y virar tan bien como acelera. En la práctica, me alegra decir que su sistema de frenos (fabricados por Brembo) hace lo suyo tan bien como el mismo motor; además, el chasis no sólo va muy bien posado en cualquier tipo de curva, sino que aparte de poner la potencia del V-twin con mucha firmeza en el suelo, transmite una confianza pocas veces vista en este tipo de motos.

De primera mano puedo decir que a pesar de su origen, esta moto ofrece un refinamiento que me recuerda más las motos de Múnich que las de Milwaukee.





Por si todo lo anterior no fuera suficientemente sexy, esta Indian ofrece un cuadro de instrumentos totalmente digital. La interfaz no sólo es muy clara, fluida y lógica, sino que puede manipularse con las manos a pesar de llevar guantes. Por experiencia puedo decir que funciona bien incluso bajo la lluvia.

Gracias a este tipo de sistemas de info-entretenimiento es posible enlazar nuestro casco y smartphone a la moto, para así realizar y recibir llamadas, seguir las instrucciones del navegador GPS, escuchar música, e incluso hablar con el pasajero u otros conductores, en caso de rodar en grupo.

Para ser honesto, no podía concluir sin retomar la idea inicial, pues aunque sé que es muy posible entrar en una controversia interminable, de verdad soy de la opinión de que estéticamente hablando, esta Indian es una de las motos más bellas de los últimos tiempos.

Los expertos en diseño no me dejarán mentir, pues todas sus líneas están justificadas, y sus proporciones son casi perfectas. Además, aunque no se vea, la ergonomía es una delicia.

V2, 1,203 cc

120 caballos

Desde $239,900