Lotus Emira

No podría estar más feliz respecto a un lanzamiento, como lo estoy ahora, gracias a la llegada de este nuevo Lotus, punto.

Se trata del sucesor del carismático Elise, pero al mismo tiempo también del Exige y el Evora (sí, todos empiezan con la letra “E”), y será, según la marca, el último Lotus con motor de gasolina en la historia; por ende, los de Hethel (al este de Inglaterra) se han empeñado en concebir el mejor coche que hayan hecho desde 1966.

Para lograr lo anterior, este cuasi súper deportivo pesará menos de 1,500 kilogramos, tendrá dos opciones de motor central trasero sobrealimentado, y únicamente contará con dirección hidráulica (no electrónica, como la gran mayoría de los deportivos).

Además podrá calzar los extraordinarios Michelin Pilot Sport Cup 2, dicho de otro modo: un set del mejor neumático deportivo del mundo. Respecto a los frenos, aún hay poca información (ojalá sean AP Racing).

En mi experiencia al volante de varios Lotus puedo decir que todo lo anterior suele resultar en una extraordinaria sensación donde el auto se comunica con el conductor vía casi todos los sentidos, iniciando con el tacto y el oído gracias a las vibraciones del motor y al sonido, pero también a los límites del chasis y el deslizamiento de las ruedas; la vista, por lo bien que este auto se ve, y por último: el olfato, no sólo por el olor a gasolina cuando llenamos su tanque, sino cuando se nos llega a pasar la mano y luego huele a clutch o frenos. No lo niego, llega a pasar.

Como sea, una de las más grandes virtudes de un Lotus es que su manejo es progresivo y, por ende, muy predecible, independientemente de la velocidad o tipo de curva. A esto se le suele considerar como “nobleza’” en términos dinámicos.

Hasta aquí no he sido específico respecto al motor, pero todo lo antes mencionado es tan característico de la marca, que no importa, ya habrá tiempo para tocar el tema de los motores.

A juzgar por las fotos, el Emira tendrá el mejor interior en su historia, incluso su sistema de info-entretenimiento es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Luego de haber tenido un Elise 111R pienso que ningún Lotus me ha emocionado tanto desde entonces (bueno, quizás el F1 que Kimi Räikkönen condujo en 2012 y 2013). Confieso que quizá me anime por uno, mientras tanto tengo hasta la primavera de 2022 para negociar el tema con mi esposa. ¡Deséenme suerte!

L4 turbo, 2.0 L

360 caballos

V6 SC, 3.5 L

400 caballos