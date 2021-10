Mercedes Benz Clase C

Pienso que escribir acerca del Clase C es algo que debe hacerse con responsabilidad y respeto, pues éste no sólo es considerado como una parte de la historia alemana reciente, sino como un producto que en su momento redefinió la ya consolidada calidad que el mundo percibe de la ingeniería germana. Hoy, a casi 40 años y más de 10 millones de coches producidos desde su aparición en 1982, el nuevo Clase C ha llegado a México.

Desde mi punto de vista, el habitáculo es lo más sorprendente en este nuevo Mercedes. Su sistema de info- entretenimiento cuenta con una pantalla central de 11.9 pulgadas que debutó en su “hermano mayor”, el Clase S, y además funciona con el sistema operativo más avanzado de la industria: MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

El cuadro de instrumentos tiene una pantalla de 12.3 pulgadas y está perfectamente integrada al resto del tablero, que ahora tiene un look & feel elegante y moderno. Los materiales y acabados están muy por encima de su competencia y serán el gold standard del segmento.



En nuestro país, la versión de entrada monta un motor cuatro cilindros turbo de 1.5 litros, 201 caballos y 221 libras-pie. Gracias a un motor eléctrico de 48 voltios y una batería, la potencia y el torque pueden aumentar a 20 caballos y 148 libras-pie durante 30 segundos.