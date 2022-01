Guillermo del Toro confiesa que se ha reinventado como director con ‘Nightmare Alley’

¡’Nightmare Alley’, de Guillermo del Toro, es una cinta que no te puedes perder!

Empático, alegre, creativo y con un talento para contar historias que van más allá de lo que se puede describir con palabras, así es Guillermo del Toro. Orgullosamente mexicano y sin miedo a usar el pasaporte para romper los límites geográficos y regalarle al mundo esa magia que tiene para hacer cine.

Han pasado casi 5 años desde la última vez que ocupó la silla de director con ‘The Shape of Water’, cinta que se llevó 4 premios Oscar, uno por Mejor Diseño de Producción, otro por Mejor Banda Sonora, y los gemelitos, como les dice él: Mejor Película y Mejor Director.

Ahora, Del Toro regresa como director con ‘Nightmare Alley’, traducida al español como “El callejón de las almas perdidas”, una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre escrita por William Lindsay Gresham y publicada en 1946.

El cineasta mexicano ha dicho en más de una ocasión que esta es una película que había querido hacer desde hace ya bastante tiempo, incluso desde que estaba haciendo Cronos a principios de los años 90, pues es una novela que logró marcarlo mucho desde la primera vez que la leyó, y ahora que tuvo oportunidad de llevarla a la pantalla grande asegura que ha podido hacer una lectura diferente de toda la historia.

«La película que hice ahora tiene muy poquito que ver con lo que me interesaba en aquel entonces», explicó el director a través de una videollamada, luego de una proyección especial a la que fueron invitados algunos estudiantes de cine, personalidades de la AMACC y medios de comunicación.

¿De qué va ‘Nightmare Alley’, de Guillermo del Toro?

En ‘Nightmare Alley’, Guillermo del Toro cuenta la historia de Stan (Bradley Cooper), un joven que después de huir de sus traumas del pasado llega a una feria ambulante. Ahí encuentra a personas que serán determinantes en su vida, como Clem (Willem Dafoe), Molly (Rooney Mara), Zeena (Toni Collette) y Pete (David Strathairn).

Gracias a su ambición y a las enseñanzas de Pete, Stan logra llegar a las altas esferas del entretenimiento; ofrece dos shows por noche en un elegante restaurante al que asisten personas adineradas. Al lado de Molly logra mantener una vida acomodada, hasta que un día sus habilidades para leer a la gente y manipularla lo llevan a ser reconocido como una persona que tiene contacto con los espíritus de los fallecidos.

 Pese a las advertencias de sus amigos y de Molly, cegado por su ambición, Stan se une a Lilith (Cate Blanchett), una psiquiatra mucho más peligrosa que él, para seguir estafando a la gente. Su desenlace quedará determinado por sus decisiones a pesar de tratar de huir de él desde el principio.

Película nueva, nuevos aprendizajes

A diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente, esta cinta nos presenta una nueva faceta del director, pues es la primera vez que lo vemos hacer cine negro, lo cual fue un nuevo reto para él.

«En cada película que hago no sé qué voy a tener que aprender. Me acuerdo cuando pasé de hacer Cronos o el Espinazo, a hacer Blade II, estaba muerto de miedo porque tenía que hacer acción, ahora ya no me cuesta trabajo la acción. Cuando hice Pacific Rim tuve que aprender un tratamiento nuevo; todas me han dado un aprendizaje», explicó. «Tal vez es una metáfora muy rara, pero como director llevo muchos años hablando, y en esta película empecé a escuchar. Aprendí a escuchar lo que pedían la película y los actores».

«Nunca volveré a hacer las películas de la misma manera»

Del Toro relató cómo sus herramientas como cineasta fueron cambiando para amoldarse a lo que le exigía la historia. Uno de los cambios más significativos fue la manera en la que usualmente graba las películas.

«Básicamente edito en cámara, en lugar de hacer un máster, hago los pedazos que se van necesitando, y en esta película por primera vez empecé a usar la cámara para observar a los actores. Dejaba que la escena completa sucediera en cada plano. La cámara nunca para, siempre se está moviendo, completar esa herramienta me costó trabajo, pero se fue revelando por la actuación. Por ejemplo, una vez que Bradley Cooper estaba hablando con el personaje de Cate Blanchett, me sucedió que yo estaba en el monitor viendo una película. Me caché clavado en la película, y dije: ‘Necesito dejarlos que sigan, hasta el final’, porque se van revelando cosas, es encontrar la verdad en frente del lente».

Para Guillermo las cosas nunca más volverán a ser iguales después de su experiencia filmando “Nightmare Alley”. «Las herramientas fueron cambiando y ahora nunca voy a volver a filmar las películas de la manera en la que lo hacía antes».

La esencia de los cuentos de hadas permanece

A pesar de ser una película de cine negro y, por ende, una cinta con un final por demás trágico, Guillermo del Toro logró mantener ese sello de fantasía que tanto lo caracteriza, tanto en la estética como en los planos y en el ritmo del montaje.

«Quería que hubiera algo un poco mágico en los ambientes. Por ejemplo, él baja de un autobús y ve a un hombrecito cruzar hacia un bosque, atrás hay unas luces, y lo va siguiendo, como en cuento de hadas. De hecho hay un cuento de hadas que tiene dos versiones, una de Peter Schlemihl que se llama ‘El hombre que vendió su sombra’; y otra de Hans Christian Andersen. Y yo pensaba: ‘Es que Stan vendió su sombra’, lo que perdió era algo que no creía que tuviera importancia, y lo perdió, ya no lo va a recuperar nunca. La atmósfera sí necesitaba que fuera fantástica».

Y por supuesto que los monstruos no se quedan de lado en esta película, pues aunque no podemos ver ninguna criatura sobrenatural, constantemente se hace referencia a lo monstruosos que podemos llegar a ser los humanos.

«Hay un cierto trabajo de imagen que es fantástico, pero el verdadero monstruo es el ser humano y esta capacidad que tenemos ahorita para ser crueles uno con el otro. Antes teníamos momentos en los que encontrábamos la crueldad a nivel público por aquí o por allá, pero ahorita parece que nuestro sistema de alimentación viene con una dosis de cinismo y crueldad muy por arriba. La idea era ver a Stand intentar subir con esa crueldad que tiene, y terminar como termina, viéndose a sí mismo sin ninguna careta».

Algo más profundo que la sinopsis

Al escribir la novela, William Lindsay Gresham pretendía escribir una autobiografía de su alma. Él por supuesto se veía reflejado en Stand, tanto que al terminar la novela se quitó la vida en Nueva York, en el mismo cuarto de hotel en donde la escribió. En su bolsillo se escondía una tarjeta: «Antes muerto que encarar la verdad», se leía en ella.

Por supuesto que al conocer la historia Guillermo del Toro se sintió mucho más atraído por la novela de lo que de por sí ya estaba. Y ahora que ha tenido la oportunidad de llevarla a la pantalla grande, confiesa los mensajes cifrados que pretende explorar en esta nueva historia.

La fama y el éxito en ‘Nightmare Alley’ de Guillermo del Toro

«Esta idea de la fama como algo vacío, la idea del éxito como algo vacío. Como dice Pete, si estás roto, no hay un éxito que te vaya a llenar. El personaje de Stan se pone máscara tras máscara para irse presentando ante diferentes personas y buscar provecho en diferentes momentos, y sólo hasta el final queda revelado quién es. Es un momento muy delicado porque para mí tiene algo de completa pérdida, pero algo también de finalmente un desahogo. No digo que sea felicidad, pero es la primera vez que Stan no necesita pretender ser alguien más, es la primera vez que suelta el cuerpo. Por primera vez puede ser quien es».

En ‘Nightmare Alley’ el cineasta pretende contar una historia interesante, entretenida y llena de sorpresas que no dejen al espectador indiferente, pero también pretende hacer una especie de crítica a lo que vivimos hoy en día.

«Todo eso me parece interesante ahora porque creo que a muchos niveles la gente se tiene que poner máscaras de algo para funcionar a nivel social o espiritual, en lugar de poder revelarse como son».

‘Nightmare Alley’ de Guillermo del Toro es un indispensable en el cine

La cinta llegará a las salas de cine el próximo 27 de enero. La película es a color, así podrás encontrarla en la mayoría de los cines, pero ya que fue pensada para poder ser proyectada también en blanco y negro. Habrá funciones especiales en la Cineteca Nacional de la CDMX y en Guadalajara para que la veas en este formato.

Sin duda una película que vale la pena ver más de una vez, tanto a color como en blanco y negro.