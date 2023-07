¡¿No era Shakira?! Lewis Hamilton y Eiza González se van de paseo en yate

Desde hace unas semanas a Shakira y a Lewis Hamilton se les vio salir juntos en varias ocasiones. Incluso la colombiana asistió a más de una carrera de Fórmula 1 en distintos países, por lo que todo parecía indicar que los rumores de un posible noviazgo entre la cantante y el piloto de F1 eran ciertos. Incluso internet se volvió loco cuando salió a la luz una fotografía en donde están celebrando la victoria de Hamilton con otros amigos y éste tiene a Shakira abrazada por la cintura.

Aunque parecía que todo iba viento en popa entre ambos, llegó el momento de replantearnos esta historia de amor, pues el británico de 38 años estuvo paseando por un lujoso yate en Ibiza nada más y nada menos que con la mexicana Eiza González.

¿Será que Lewis busca a una latina a como dé lugar, aunque no sea Shakira? La verdad es que las fotografías no definen nada hasta el momento, pues no se les muestra especialmente juntos o intercambiando muestras de afecto.

Además de Eiza, en el yate también iban la tenista Jenny Stray Spetalen y el director Baz Luhrmann con su esposa. ¿Por qué la colombiana no los acompañó?

¿En dónde estaba Shakira?

Los fans están sorprendidos de que Shakira no sea parte del paseo en yate, pues apenas hace unos días se les vio celebrando el podio que consiguió Hamilton en el GP de Londres. “Estaban juntos en una mesa VIP del sitio y se vio a Shakira muy entretenida en una conversación con Lewis», declaró una fuente para The Sun.

Ese día ambos se quedaron celebrando hasta altas horas de la madrugada, cuando la creadora de ‘Las caderas no mienten’ se fue del lugar alrededor de las 3:30 am.

En esta ocasión Shakira, en lugar de disfrutar de un paseo en yate con el piloto, se quedó en Londres para asistir a la final varonil de Wimbledon.

Por ahora no sabemos si esta diferencia de planes es lo que llamamos una sana distancia entre ambos, pues cada quien tiene su agenda e intereses, o es el anuncio de que algo no funcionó y ahora Lewis sigue en busca de una latina que se robe su corazón.