¡No es bótox! Salma Hayek revela el secreto de su belleza

Salma Hayek siempre se ha caracterizado por la inigualable belleza que ha mantenido con el paso del tiempo. Con 56 años, la actriz sigue luciendo radiante. En una reciente entrevista reveló el secreto que la ha llevado a conservarse tan bien y no, no es bótox.

El secreto de la eterna juventud de Salma Hayek

Siempre que Salma Hayek aparece públicamente, inmediatamente recibe halagos por su belleza y la juventud que transmite a pesar de su edad. Se ha especulado mucho al respecto e incluso se ha asumido que Salma se ha sometido a procedimientos estéticos. Sin embargo, recientemente confirmó que nunca se ha aplicado bótox.

Como varias estrellas de Hollywood, ella no está a favor de esta toxina botulínica, pues considera que limita los rasgos de expresión facial. Por el contrario, la mexicana prefiere utilizar métodos más naturales y holísticos.

En el podcast “Let’s Talk Off Camera” de Kelly Ripa, Salma Hayek reveló que lo que la mantiene joven de mente y cuerpo es la meditación. Sin ningún tipo de guía, la meditación que practica con frecuencia es lo que la revitaliza en todos los sentidos.

“Puedo hacerlo durante horas porque no sientes el tiempo. Y es muy divertido porque no es como si te sentaras ahí y no pensaras en nada, es realmente sentir la energía, cómo se mueve y baila dentro de ti”, compartió la actriz.

Muchas veces es complicado encontrar el estado perfecto para la meditación, pero para ello Salma aconseja buscar nuestra conexión interna: “Yo escucho mi cuerpo, es casi como escuchar tus instintos”.

Y sin duda seguiremos cualquier recomendación de la también productora, pues contó que incluso hay veces en las que después de su tiempo de meditación, las personas que la ven le dicen que luce ¡hasta 30 años más joven!

Una ayuda extra

Además de la meditación (que esperamos nos comparta algún día), Salma Hayek también utiliza las máquinas de frecuencias. El cuerpo reacciona a diferentes tipos de frecuencias resultando en una mejor circulación y un aumento de colágeno que ayudan a contrarrestar la flacidez de la piel.

Aun así, muchas veces le han dicho que los resultados que este procedimiento produce en Salma no les sucede a todos los que también utilizan este tipo de máquinas, por lo que ella considera que se debe a que el manejo de energía de la meditación potencializa los efectos de la energía que transportan las frecuencias.