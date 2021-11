5 cosas normales que Britney Spears puede hacer ahora en sus redes sociales

Fue el 12 de agosto de este año cuando el mundo se enteraba que Britney Spears por fin conseguía que su padre, Jamie Spears, dejará de ser su tutor legal y comenzará una nueva etapa en su vida.

La decisión fue después de una dura batalla legal que incluyó fuertes denuncias por parte de la cantante contra su papá.

Desde entonces la Princesa del Pop no ha perdido la oportunidad de mostrar a sus seguidores las decenas de actividades que siempre quiso hacer, pero no podía debido a que todo en su vida era controlado por otra persona, incluso sus redes sociales.

1.- Mostrar sus viajes de lujo

Probablemente lo más normal del mundo es ver los viajes de nuestros artistas favoritos en redes sociales, sin embargo, Brintey Spears pocas veces lo hacía, y de ser así era muy reservada al postear cómo, cuándo y con quién lo hacía.

Pero ahora todo ha cambiado y hemos podido ver a través de sus redes sociales el lujo con el que estaba acostumbrada a viajar; aunque no fue de su completo agrado el destino al que fue, pudimos leer todo lo que piensa sin filtros.

“OK… Desearía tener fotos geniales para mostrar desde este lugar, pero llovió todo el maldito tiempo 🤷🏼‍♀️😒 … ¡¡¡Realmente no estoy tan molesta porque he dormido como un maldito bebé 👶🏼 !!!”.

“Ojalá me hubieran dicho que no hay aire acondicionado … o que no hay menú de servicio a la habitación … ¡¡¡así que aprendí mi lección aquí !!! No les crean cuando dicen que son cinco estrellas ⭐ ️”.

“Este viaje no fue un éxito, pero como siempre dice mi novio, «¡¡¡Sé AGRADECIDO 🙏🏼 😬😬😬 !!!”.

2.- Externar su deseo de ser mamá otra vez

Después de este amargo capítulo en su vida, Britney Spears quiere comenzar de nuevo, y como aseguró desde las audiencias, su deseo es ser madre y no ha perdido la oportunidad de hacérselo saber a sus seguidores con una tierna imagen y un melancólico mensaje.

“¡Estoy pensando en tener otro bebé! Me pregunto si esta es una chica … ella está de puntillas buscando algo … eso es seguro”.

3.- Postear fotos de su novio

La cantante está pasando por uno de sus mejores momentos, y ¿quién no lo vive mejor al lado de la persona que ama? Britney no es la excepción, por eso no pierde la oportunidad de mostrar lo enamorada que está de su prometido.

Como hace unos días, cuando posteó una foto de su novio, Sam Asghari, en la bañera y le dedicó unas bonitas palabras de admiración por su reciente aparición en la alfombra roja de House of Gucci.

Ok, mi bebé se robó el show en el estreno de House of Gucci 😍🏠🤩 !!!! Lo siento por el elenco, pero mi bebé es 🔥 … Soy la fotógrafa de esta foto 😜🤷🏼‍♀️🌹 !!!!!

4.- Britney Spears es fan de Lady Gaga

En sus más recientes publicaciones en Instagram, Lady Gaga dedicó unas palabras a Britney Spears mencionando cuánto admiraba su fortaleza y toda su carrera, incluso en algunas entrevistas en medio de la gira mundial de House of Gucci, Gaga alabó a la Princesa del Pop.

Hecho que no pasó desapercibido por la cantante noventera y agradeció todo el apoyo de la estrella, mientras también se declaraba como fan de Lady Gaga y le confesó cuánto le gustaba su atuendo tan sexy.

5.- Sentirse cómoda con su cuerpo

Una de las cosas que probablemente hemos visto más desde que Britney Spears es libre de la tutela de su padre, son las fotografías en las que la cantante demuestra lo cómoda que se siente con su cuerpo a pesar de las críticas que le han hecho.

Incluso ha aclarado que las fotografías en las que se le veía desaliñada eran parte de una sucia estrategia de sus tutores para mostrar que ella no tenía un buen aspecto y conducta, por lo que necesitaba que la siguieran cuidando.

Pero ahora vemos cómo ella se siente más libre y feliz, mientras que poco a poco sus fotos van cambiando.