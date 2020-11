Abandonan perrito en la CDMX con una triste nota

Aunque cada día hay más conciencia sobre el abandono de los perritos, lamentablemente siguen ocurriendo situaciones que le rompen el corazón a cualquiera, y en este caso fue Max, un lomito que fue abandonado en una banca en Coyoacán, donde muchas personas lo vieron acostado, triste, esperando a su dueño, pero en esta ocasión hubo una fuerte razón por la que lo dejaron a su suerte.

Resulta que el pasado 22 de noviembre, el ex dueño de este can color miel explicó en la nota que lo tuvo que dejar debido a que sufría maltrato en casa. «El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón por favor adóptalo y cuida muy bien de él, y si no por favor deja la nota en su lugar para que otros lo lean y adopten”.

Este caso se hizo viral y la organización de Mascotas Coyoacán fue a rescatarlo. Aunque al principio fue un poco complicado, en poco tiempo Max agarró confianza y ahora está esperando por que alguien lo adopte y le dé todo el cariño que tanto se merece.