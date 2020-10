¿El amor está en el aire?

Luego de la mala reputación que se le formó a Chris Brown debido a que tuvo una relación súper tóxica y violentaba a Rihanna, todo indica que el cantante ha cambiado y ahora busca una relación con la guapa Adele.

De acuerdo con varios medios británicos, el rapero estadounidense llegó a la mansión de la cantante y estuvo por muchas horas en la noche, por lo que levantó dos sospechas: una, que es posible que harán una nueva colaboración musical y, la otra, que se están dando un tiempo para conocerse mejor.

“Fue todo muy misterioso. (Chris) llegó en medio de la noche y no se fue hasta las 2 a.m. Llegó en autos enormes, oscurecidos, con mucho músculo a su alrededor”, reveló una fuente a The Sun.

Y aunque ha habido muchos rumores de que Adele mantiene una relación amorosa con el raperto Skepta, todo indica que tal vez sólo se trate de una buena amistad.