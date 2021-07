Adriana Lima posa desnuda ante la luna llena

Cuando era una “joven” que acaparaba las miradas en las pasarelas, Adriana Lima respondía que su intención era seguir en ese mundo hasta cumplir por lo menos 40 años. Hoy, cuando tiene un mes de llegar al “cuarto piso”, su figura es imponente y por ello lo presume al descubierto ante la luna.

La top model ha dicho que su belleza la debe a su genética, aunque si bien pudo heredar su físico, pone de su parte al quemar calorías y despejar su mente con prácticas diarias de box.

Adriana lleva una dieta controlada, aunque asegura que no es por glamour, sino por salud, así que se vitamina y se aleja del fast food. Claro que el resultado se nota en una belfie donde su silueta es iluminada por la noche, y que hizo bien en titular: “cuando dos lunas de juntan”.

La brasileña, quien en su momento fue una de las ángeles favoritas en los desfiles de Victoria’s Secret, reside en una mansión de alto lujo en Indian Creek, Miami. Sigue vigente en el mundo de la moda desde los 15 años cuando, por casualidad, fue descubierta en un concurso de modelos al que realmente no iba para aplicar, sino como acompañante de una amiga.

Con apenas 18 años, Adriana dejó su natal Brasil para mudarse a Nueva York y ser rostro de las revistas de moda más importantes del mundo, de hecho en 2006 se dijo que su portada en GQ fue la más vendida en la historia de dicha revista.

En 2008, durante el Super Bowl XLII, se dio a conocer que el anuncio donde ella salió sola y en lencería fue más visto que la propia justa deportiva. En ese mismo rubro deportivo, en 2009 se casó con el basquetbolista Marko Jaric, con quien procreó a sus dos pequeñas, para divorciarse en 2016.

En 2018 la revista Forbes la listó como la cuarta super modelo mejor pagada, y fue entonces cuando, paradójicamente, decidió abandonar su papel de “ángel” para dar a conocer una carta en la que prometía: “esto no es una forma de vivir, no es saludable ni física ni mentalmente. No volveré a desnudarme por una causa vacía”.

Hoy Adriana decide el rumbo de su carrera, de su cuerpo y de su salud, así que a través de sus redes contagia a las mujeres a sentirse orgullosas de su figura, lo cual reafirma con esta imagen.