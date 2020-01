¡Ahora podrás conocer a Noah Centineo en persona!

¡Noah está listo para conocerte!

¡Los sueños se hacen realidad! Gracias a una compañía será posible que una persona y un acompañante puedan conocer en persona al actor.

Ver esta publicación en Instagram February 12th Una publicación compartida de Noah (@ncentineo) el 29 Ene, 2020 a las 7:03 PST

Próximamente se estrenará la secuela de To all the boys i’ve loved before, Noah te está invitando a ver la première de la película junto a él en los Ángeles, California y después tener una date especial sólo para ti y tu acompañante.

El actor dio la emocionante noticia el día de ayer a través de su cuenta de Instagram, con más de un millón y medio de likes Noah está volviendo locos a todos sus fans para poder conocerlo. No importa de qué parte del mundo seas, todas participan y volaran con todos los gastos pagados para poder vivir esta increíble experiencia junto a Centineo.

Estos son los pasos a seguir:

Reglas para participar:

Paso 1: Sigue a la cuenta @favorednations

Paso 2: Agrega tu correro FavoredNations.org (link in bio)

Paso 3: Taggea a un amigo que quieras invitar contigo.

Así que ya puedes participar, y ahora que te pasamos el dato ¡invítanos!