Alejandro Speitzer enamora internet al hablar maravillas de Ester Expósito

¡De México a Madrid, de Roma hasta Tulum! Alejandro Speitzer y Ester Expósito se han convertido en la pareja favorita del momento gracias a todas las ocasiones en las que ambos aparecen derrochando amor alrededor del mundo o en internet.

En esta ocasión el guapo actor mexicano asistió a la red carpet de Premios Forqué, en donde fue entrevistado por medios españoles, y no dudó en hablar maravillas de su actual novia: «Es una mujer maravillosa, cómo no voy a estar orgullo de ella, talentosa y exitosa… es un gran ser humano”.

CC: @ester_exposito (IG)

Además aseguró que le encantaría seguir trabajando con la estrella de «Élite» en diferentes proyectos: “Sí, seguro, muchos, si me cruzo en el camino con ella como actriz, también será maravilloso porque es una actriz estupenda”.

Y para finalizar, Speitzer reveló que por el momento no tienen planes de boda: «No, no estamos acostumbrados a planear, en ese sentido nos entendemos muy bien, no planeamos, vivimos el momento».

Aquí te dejamos la entrevista completa: