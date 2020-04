En plena cuarentena, el pasado 2 de abril, en Nogales, Sonora, se vivió un terrible homicidio…

Se trata de Ana Paola, una niña de 13 años que fue hallada sin vida al interior de su domicilio. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la menor fue víctima de de la violencia.

«Entraron a robar a casa de mi prima en Nogales. Violaron y mataron a mi sobrina de 13 años. Cualquier reflexión sobre solidaridad, ciudadanía y economía está de más. Hoy México, Gobierno y mundo, no cuentan conmigo. Váyanse a la chinganda», se leyó en el informe oficial.

El abuso y homicidio ocurrieron cuando la madre de la niña acudió a comprar al supermercado lo que necesitaban por la cuarentena.

Ahora, las redes sociales están indignadas y piden justicia por la pequeña, Ana Paola:

13 years old, in quarantine in her house, her mother went to shopping of groceries.

her mother found her body with s3xual abuse inside their home. #JusticiaParaAnaPaola pic.twitter.com/wArtq38WOc

