Anahí sorprende preparando enfrijoladas y le llueven memes en redes sociales

En plena cuarentena por el Covid-19, muchos están buscando recetas fáciles para preparar en casa, pero ninguna ha sido tan rápida y sencilla como las famosas «Enfrijoladas de Anahí».

Resulta que la ex RBD se volvió tendencia en redes sociales, tras a salir a la luz un video en el que enseña a preparar enfrijoladas con tortillas de nopal y queso. Si no has visto el momento, aquí te lo presentamos:

Como verás, al final de la publicación Anahí explicó: «Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo y a los grandes, a los chicos y a todos nos encanta», declaraciones que bastaron para que le llovieran cientos de críticas, asegurando que su receta no sólo es divertida, sino que parece una broma.

De inmediato comenzaron a circular divertidos memes. Checa algunos de los mejores:

Aunque el momento causó gran revuelo, cabe mencionar que se trata de un video grabado en noviembre de 2019 y que ella misma compartió a través de su canal de YouTube. Incluso, la actriz ya habló de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página https://t.co/12b2J1ST6i suscribirse, entrar a los videos ,revisar todos los q tengo ahí y que tienen casi un año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad gracias !! 🙌🏻 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Y no faltaron los que ya están preparando las enfrijoladas y presumen su platillo a la también cantante:

😂😂🙈 tienes razón!! Estas se ven buenísimas ! https://t.co/csVb0SuMYL — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Sin duda, ha sido uno de los momentos más comentados durante la cuarentena.

Y tú, ¿te vas a animar a preparar este platillo?