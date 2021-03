Anahí y Christian Chávez reaccionan contra Televisa por censurar a Uckermann en el concierto de Rebelde

Anahí y Christian Chávez «explotaron» en contra de Televisa por no pasar uno de los momentos más emotivos de su concierto como agrupación musical Rebelde. ¿Hubo censura? Resulta que la transmisión del concierto de RBD en Televisa no fue del agrado de los famosos cantantes, pues no pasaron la actuación en solitario de Christopher Uckermann al interpretar la canción «Inalcanzable». ¿Lo hicieron por falta de tiempo? ¿Hay algún problema con la televisora? ¿No les gustó?

Te contamos lo que sucedió:

Hace dos días se transmitió en Televisa el concierto de Rebelde, el cual se vio originalmente vía streaming a finales de 2020. El reencuentro fue de lo más mencionado, pues sólo Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron para satisfacer a sus fans, dejando atrás a Dulce María y Poncho Herrera. Por ello, el hecho de que se haya transmitido públicamente causó aún más revuelo entre sus seguidores.

Sin embargo, no todo salió como lo esperaban, pues Televisa no pasó el concierto completo, algo que molestó a algunos integrantes de RBD. Anahí y Christian Chávez mostraron su indignación en redes sociales y mostraron su apoyo a Christopher Uckermann.

Anahí fue la primera en utilizar Twitter para mostrar su descontento. En forma de duda, prendió a los fans con la siguiente pregunta:

Me perdí algo o no salió inalcanzable ? La mejor versión q ha tenido esa canción en la historia RBD. — Anahi (@Anahi) March 29, 2021

Al confirmar su duda, la cantante no se quedó callada y mostró su apoyo a Christopher Uckermann, pues su participación fue recortada.

No tienes una idea lo q te quiero y te admiro. @christopheruck Háganle como quieran. Te llevaste el show! — Anahi (@Anahi) March 29, 2021

Más tarde, Christian Chávez también se unió a la molestia contra Televisa y se dijo confuso por no haber transmitido la participación de Christopher Uckermann.

No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de @christopheruck haciendo la versión bellísima de inalcanzable no apareció ?

Te amo y admiro amigo pic.twitter.com/9Tb9bcyXOC — Christian Chávez (@christiancha) March 29, 2021

Por lo anterior, los fans de RBD también mostraron su inconformidad con Televisa, tacharon de censura y mostraron otros recortes que la televisora hizo.

No sólo no salió esa canción, cortaron las palabras de Maite antes de su canción, la palabras de Christian en el homenaje a Dulce y Poncho… no creo que esa haya sido la versión que 4Pop les hizo llegar… En los créditos finales no estuvo Inalcanzable… ¿problemas de derechos? — Christopher (@KhrizRulez) March 29, 2021

Lo de ayer fue una falta de respeto de @Televisa para todos los fans de @RBD_oficial. La mayoría esperábamos la parte de @christopheruck y nunca apareció. #rbd #televisa — Katia Anali (@lakataleya) March 29, 2021

Finalmente, Anahí también reclamó que no apareciera Pedro Damián, el creador de la banda RBD y quien logró su éxito a nivel internacional por la telenovela.

Una cosa más ! Me falto ver al creador de todo, sin el cual nunca nada hubiera pasado. @pedrodamianof 🤷‍♀️ — Anahi (@Anahi) March 29, 2021

Te dejamos aquí la parte que no salió: