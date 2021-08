Angelique Boyer, una “sirenita que evolucionó”

Aunque algunas famosas lucen irreconocibles cuando se compara su época de adolescencia con la edad adulta, el caso de Angelique Boyer es otro, y así lo constatamos al ver sus redes sociales y encontrarnos con un throwback thursday (TBT) en el que posa nada menos que cuando era una quinceañera.

Con su característica melena rubia arriba de los hombros, cero maquillaje y un cuerpo de impacto, aparece ataviada en un sencillo bikini negro. La sonrisa, recurrente en sus fotografías, sigue intacta desde entonces, cuando se divertía entre las olas del mar y en la arena, corriendo incluso con un pareo azul marino.

En aquel entonces la actriz francesa que hoy tiene 33 años todavía no incursionaba en el medio artístico, ya que fue uno o dos años después de esas imágenes cuando se integró al elenco de la telenovela Corazones al límite, donde inició su carrera, y posteriormente hizo el papel de Vico en RBD.

“Hermosa, mi cielo. Una sirenita que evolucionó y salió del mar”, así fue como la describió su pareja, el también actor Sebastián Rulli, con quien justo hace unos días viajó a Acapulco, mismo destino de las imágenes de recuerdo.

Los fans no se contuvieron con las reacciones a estas imágenes y recordaron que muchos de ellos la conocieron de esa manera cuando saltó a la fama en el mundo de las telenovelas. Incluso, algunos aprovecharon para hacer TBT de sus romances de adolescente, o para indicar que con ese look de las fotos hubiera sido perfecta para el papel de Lady Di en The Crown.

Aunque ya pasaron 18 años de esas imágenes, rescatamos que Angelique conserva su gran afición por el mar, por llevar el bronceado perfecto y realizar actividades al aire libre, mismas que comparte con su pareja.