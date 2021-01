Anne Hathaway se «empodera» de las críticas en redes sociales

Aunque muchos creen que las celebs tienen la vida perfecta, la realidad es que están todo el tiempo bajo los reflectores y el ojo público, por lo que reciben muchísimos mensajes de amor y odio que pueden llegar a afectar su estado de ánimo y autoestima.

A diferencia de otras estrellas de Hollywood que cuando son atacadas duramente por trolls o reciben muchísimos comentarios de odio por parte de los internautas, la actriz Anne Hathaway trata de sacarle el lado positivo a las cosas. En una entrevista con «The Sun» reveló que las burlas y críticas destructivas le sirven de «alimento» para trabajar con su autoestima y sentirse más empoderada.

«No soy de esas a las que les gusta desenterrar el pasado, pero claro que yo también me enfrenté a mi propio monstruo. Hubo una ocasión en la que casi todo internet se lanzó contra mí y me odiaba, y en la que yo lo magnificaba todo. Pero tengo que decir que esas experiencias me vinieron muy bien a nivel personal. Puedes salir muy reforzada de esas situaciones, empoderada incluso. Por eso diría a quienes atraviesan algo parecido que no le tengan miedo a esa mi****, que se dejen llevar y así acabarán sorteándola», mencionó.

Además contó un poco de su experiencia durante los primeros días de confinamiento, que para muchos no fue nada fácil, pero confesó que se lleva bastante bien con su esposo y todo salió bien, «En los primeros días de cuarentena estábamos todos muy abrumados, había mucho qué procesar y qué descargar. Pero Adam es genial, la mejor persona con la que podría haber pasado todo esto. Hubo momentos en los que tenía que gritar con la almohada en la boca para liberarme y no asustar a los niños».