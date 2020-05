Anuncian cargos contra Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd

Homicidio en tercer grado y homicidio involuntario son los cargos que esta tarde el fiscal Mike Freeman otorgó al ahora ex-oficial de policía Derek Chauvin, de 44 años.

Esta semana circuló en redes sociales el video de un policía de Minneapolis (caucásico) sometiendo a George Floyd, un hombre de origen afroamericano de 46 años, quien supuestamente era sospechoso de un delito y quien finalmente falleció por presunta asfixia.

Su muerte desató protestas en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos, además de la indignación de millones de internautas, abriendo una vez más el debate sobre la brutalidad policial contra los afroamericanos, un tema recurrente por décadas.

Así, este viernes 29 de mayo Derek Chauvin fue arrestado y acusado de homicidio por su presunta responsabilidad en la muerte de Floyd, de acuerdo con las autoridades. Aunque recordemos que él sólo es uno de los cuatro agentes implicados que ahora han sido despedidos.

Chauvin es el policía que vemos en el video colocando su rodilla en el cuello de George Floyd, que además está siendo sometido por otros dos agentes y a quien se le alcanza a escuchar: «No puedo respirar, no me maten». A pesar de la insistencia de los transeúntes, ninguno de los policías cedió.

El cargo del que se le acusa es homicidio en tercer grado; es decir, aquel en que el homicida no tiene intención de causar la muerte, lo que ha traído una nueva ola de polémica debido a que la situación, aseguran, se trató de un ataque más bien racial.

La investigación contra los otros tres ex-policías continúa, pero Freeman anticipa que habrá cargos en su contra también. «Es sin duda la vez que más rápido hemos acusado a un agente de policía», dijo el fiscal.

BREAKING UPDATE: Derek Chauvin has now been charged with third degree murder and manslaughter.pic.twitter.com/NRO2gVIMCe

— Philip DeFranco (@PhillyD) May 29, 2020