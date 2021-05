Así luce Andrea Meza, Miss Universo 2021, sin una gota de maquillaje

Andrea Meza se coronó ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2021 la noche del pasado domingo. Ataviada con un despampanante vestido rojo del diseñador michoacano Ivis Lenin, la joven de 26 años y 1.82 metros de estatura cautivó al público con su belleza, porte e inteligencia.

Oriunda de Chihuahua, Meza era una de las favoritas para ganar la edición número 69 del certamen de belleza. Cabe recalcar que Andrea es la tercera mexicana en llevarse el reconocimiento.

La mujer más bella del universo luce increíble sin gota de maquillaje. Para muestra, varias fotografías que Andrea ha compartido en su popular cuenta de Instagram -que ya cuenta con más de un millón de seguidores- y donde muestra su rostro al natural. En una de las imágenes vemos a la guapa Andrea Meza motivando a sus seguidores a seguir su rutina de ejercicios. «Ahí los espero, les dejé la rutina en mis historias para que se vayan preparando. Solo van a necesitar 2 botellas llenas de agua/tierra o lo que quieran pero que les pese y una silla/caja/escaleras», escribió en el post que compartió hace unos meses.

La actual Miss Universo habla dos idiomas, es ingeniera de software y es aficionada a los deportes. En otra postal que compartió en sus redes antes del certamen de belleza más importante del mundo se mostró feliz en ropa deportiva, tomando el sol y con cero maquillaje.

Recordemos que durante la ronda final, Andrea explicó que la belleza va más allá de lo físico, también es espiritual. «Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, que al igual ha avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica sólo en cómo nos vemos, sino en el espíritu y en los valores. No permitan que nadie les diga que no tienen valor».

Una mujer segura de sí misma puede salir con o sin maquillaje, lo importante es que lo haga por decisión propia. ¡Nos encanta la belleza natural de la nueva Miss Universo! ¡Guapísima!