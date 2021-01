Así lucía Bárbara de Regil a los 16 años

Una de las actrices e influencers fitness más guapas de México es sin duda Bárbara de Regil, ya que además de poseer una belleza natural, también cuenta con más de 7.9 millones de seguidores en Instagram debido a sus consejos, recetas healthy, tips de ejercicio y su estilo de vida.

A la también modelo le gusta mucho ser una positiva influencia y esta semana compartió una foto de la época en que tenía 16 años y acababa de dar a luz a su hija Mar.

«Valor y coraje… así defino mi adolescencia…. A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre 💁🏻‍♂️… eso sí, mi mamá como en la foto siempre ahí ❤️… cuando me quedé “sola” pensaba que “necesitaba” a una pareja para PODER Ser feliz , pero NO!

Quien quiere estar ESTÁ y quien no… a chingar a su madre 🙊 Lo que necesitaba eres a mi ❤️ una Bárbara FUERTE Y AGRADECIDA por ser mamá, estar sana y tener a esa bebé 🍼 que llegó a alegrarme la vida ✨

🥰 con el paso del tiempo entendí que ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, al contrario!

La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera PARA SIEMPRE… 🌻 La realidad es que no necesité a ningún hombre para salir adelante y mucho menos para ser Feliz ❤️

A mí ninguna puerta se me cerró, a pesar de lo difícil que fue… porque lo fue, SI, SÍ LO FUE , tenía que trabajar el doble por mí y Mar 🌊 pero poco a poco y con el paso de los años me di cuenta de lo capaz y fuerte que me era… Y hoy 16 años después sigo comprobando lo chingona que soy… Nada me detiene, ni a los 16, ni a los 33… NI NUNCA ❤️✨ Te amo», escribió Bárbara.

En poco tiempo logró juntar casi 500 mil likes; miles de sus fans aplaudieron sus palabras y recibió muy buenos comentarios como los siguientes:

«@kariniuxtorres Eres una chingona !!!! 👏🏼👏🏼👏🏼 y wow estás idéntica a Mar».

linetpuente Una chingona! 👊🏻👊🏻👊🏻 Eso eres mi @barbaraderegil Un ejemplo a seguir sin duda. Te abrazo». «@

«@ gonzalo_saravia Seguramente si el papá de tu nena te hubiera ayudado no serías la gran mujer q eres ahora xq gracias a eso te enfocaste más en ti y tu familia».

Por su parte, Bárbara agradeció a todos sus fans por siempre apoyarla y darle aliento para seguir alcanzando sus metas y motivando a millones de personas a impulsarlos a que si te propones algo, LO PUEDES LOGRAR.