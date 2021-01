Así lucían los hermanos Hemsworth durante su infancia

Una de las familias más unidas de Hollywood son los Hemsworth, pues cada vez que los captan los paparazzi o comparten algo con sus fans, demuestran lo mucho que se quieren y lo bien que la pasan juntos.

En esta ocasión Chris Hemsworth enterneció a todo internet al compartir una foto junto con Liam, quien cumple hoy 31 años, en donde aparecen de pequeños vestidos con una polo amarilla y shorts negros:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

“Feliz cumpleaños @liamhemsworth esta foto fue tomada hace 3 años hoy, el tiempo vuela, pero no has cambiado nada”, bromeó la estrella de Thor, quien le lleva 6 años al ex esposo de Miley Cyrus.

En poco tiempo esta foto logró juntar más de 3 millones de likes y se leen miles de comentarios de los fans tanto de Liam como de Chris, donde los felicitan por su buena relación y los llenan de halagos por lo tiernos que se ven.

¡Sin duda alguna se han convertido en nuestros hermanos favoritos de Hollywood!