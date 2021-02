Así reaccionó internet ante las nominaciones a los Golden Globes

Este miércoles fueron revelados los nominados para la edición 78 de los Golden Globes. Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson fueron los encargados de hacerlo y al parecer miles de internautas de alrededor del mundo se llevaron grandes sorpresas, pues a pesar de la pandemia que se está viviendo actualmente por el Covid-19, la ceremonia de premios se adaptará por completo a los protocolos y medidas sanitarias para evitar brotes de contagio.

Este evento, que muchos esperamos con ansias, será presentado por Tina Fey y Amy Poehler y se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, por lo que muchos televidentes e internautas estarán apoyando su producción favorita.

Como era de esperarse, internet reaccionó ante dichas nominaciones porque hubo muy buenas producciones que sorprendieron a millones como «Queen’s Gambit», «Normal People», «The Crown» y «The Mandalorian».

I’m in shock, Emily in Paris está nominada a los #GoldenGlobes; o sea soy esa básica que obviamente la amo buuuuut para una nominación, no lo creo…

— Val (@vaalph) February 3, 2021