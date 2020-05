Atacan a hija de senador de Morena por hacer baby shower en cuarentena

Los usuarios en redes sociales estallaron, tras salir a la luz que Ivanna Novelo Müller, hija del senador de Morena por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, realizó una fiesta en medio de la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el evento se trató de un baby shower por la pronta llegada de su bebé, el cual se llevó a cabo en el Hotel estero Beach y en el que no se tomaron las medidas necesarias, pues asistieron al menos 50 personas. Y es que, circula un video en el que se observa hasta un helicóptero como parte del festejo. Aquí te mostramos el momento:



Al respecto, Novelo Osuna aseguró: «Manifiesto mi total desaprobación, pues contrario a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, la de un servidor o criterios mínimos de sentido común, se realizó una reunión para revelar el sexo de mi futura nieta, actividad en la cual no estuve presente… Me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante la crisis sanitaria siempre se debe actuar con prudencia, y en este caso no fue así», explicó el legislador.

Así mismo, el senador ofreció una disculpa pública a la ciudadanía y pidió «no tomar este suceso como una invitación a desacatar las recomendaciones emitidas por las autoridades para lograr allanar la curva del contagio».

Como era de esperarse, esto no fue bien visto por los usuarios en redes sociales, quienes exigen una sanción para Ivanna Novelo Müller.

¿Tú, qué opinas al respecto?