¡Atacan a youtuber con Covid-19 que salió de compras en cuarentena!

«David Show», es un youtuber que desde hace varios días fue diagnosticado con Covid-19. Sin embargo, eso no le impidió salir de compras y grabarse, motivo por el que le están lloviendo críticas en redes sociales.

Mientras salía a comprar pizzas, grabó un programa especial para su canal de YouTube y lo compartió como si fuera una hazaña, lo que de inmediato ocasionó que sus seguidores lo tacharan de irresponsable y aseguraran que puso en riesgo a la población: «“Soy David Show, yo me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando: tengo todos los síntomas de coronavirus, la cosa respiratoria, la fiebre. De hecho hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa a atendernos, porque nos dio a los dos… Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme y estoy yendo en un horario en donde se que no hay casi personas para evitar cualquier contacto”, se justifica en el video.

Cabe mencionar que el joven, acudió al Superama de Xochicalco en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Ahí, grabó un video llamado: «Las mejores pizzas congeladas de México para la cuarentena», para lo cual tuvo contacto con varias cajas de estos productos que mostró ante la cámara.

Checa el video que ya registra casi un millón de views.



Tras la polémica, «David Show» decidió publicar una disculpa, asegurando que en ningún momento fue su intensión dañar o perjudicar a nadie. Esto es lo que escribió:

Disculpas públicas David Show. pic.twitter.com/E9eRWbia36 — David Show (@SoyDavidShow) April 14, 2020

Pese a esto, hay quienes exigen una sanción para el youtuber, ya que el artículo 199 del Código Penal Federal refiere que si alguien contagia a ora persona de manera deliberada, sí pueden existir sanciones de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

