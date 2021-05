Ben Affleck se convierte en el mejor apoyo para Jlo tras su separación con Alex Rodríguez

Dicen que las amargas rupturas se solucionan con los buenos amigos o en el caso de Jlo, junto su ex pareja, Ben Affleck. Recordemos que hace dos décadas la cantante y el actor sostuvieron que un romance, en el cual estuvieron a punto de llegar al altar, tal como le sucedió a la intérprete de Selena actualmente con el exbeisbolista, Alex Rodríguez. Es un patrón que ha seguido a la también empresaria, pues tanto a Ben como Alex se han robado su corazón, sin embargo con ambos, las bodas han tenido que ser canceladas.

Según el portal estadounidense «Page Six», Jlo y Ben Affleck han sido vistos un par veces entrando a la mansión angelina de la boricua. Según los rumores, tanto el ganador del Oscar y la cantante han mantenido una relación amistosa desde 2004, aunque se han sido muy cuidadosos para no ser vistos por la prensa o los paparazzis, aunque sabemos que para los medios americanos es tarea fácil capturar a su presa a través de su lente.

View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

«Jennifer Lopez y su ex Ben Affleck mantuvieron una encuentro exclusivamente amistoso», mencionó Page Six en su cuenta de Instagram.

El último encuentro que al parecer tuvieron los famosos fue en una camioneta Suburban, en la que ambos están abordo. Incluso una fuente cercana asegura que nuestra Jenny from the Block ha buscado refugio en la ex pareja de Ana de Armas para poco a poco superar su ruptura con Rodríguez. Aunque por supuesto, nadie ha confirmado que realmente se trate de una reconciliación amorosa. Por lo pronto solo se ha hablado de encuentros amistosos, ya que la cantante por ahora se encuentra sanando su corazón y trabajando mucho en sus nuevos proyectos.

¿Te gustaría ver de vuelta a la pareja hollywoodense?