Ben Affleck se sentía atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner

En una reciente entrevista durante el programa The Howard Stern Show, el guapísimo actor Ben Affleck confesó haberse sentido atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner y que ésta fue una de las razones por las que comenzó a beber.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado, yo estaba como ‘no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’. Y lo que hice fue beber una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, explicó.

Además, Ben Affleck agregó que la decisión de divorciarse la tomaron en conjunto, porque a pesar de intentar que su matrimonio funcionara, esto nunca sucedió y no querían darle este tipo de ejemplo a sus hijos.

Muy a pesar de estas impactantes declaraciones, el actor mencionó que él sabe que Jennifer Garner es una excelente madre y que por eso el divorcio se dio en términos amistosos a pesar de sentir tensión en algún punto.

«¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Tuvimos desacuerdos sobre la custodia? ¿Fueron las cosas difíciles para nosotros? ¿Nos enojamos? Sí, pero fundamentalmente siempre estuvo apuntalado con respeto. Sabía que ella era una buena madre. Espero que ella supiera que yo era un buen padre. Yo lo era. Tenía que estar sobrio, yo también lo sabía y lo reconocí. Dije: ‘Tienes razón, tengo que dejar de beber'».

En definitiva fueron fuertes los momentos que pasó la ex pareja al tratar de mantener una relación por el bien de sus hijos, y que quede claro que en ningún momento Ben Affleck culpó a Jennifer Garner de su problema de alcoholismo.

Más bien, reconoce que no era una persona feliz en su matrimonio y esto lo orilló a comenzar a beber.

Sin embargo, ahora todo parece pintar mucho mejor para el actor que volvió a encontrar el amor con otra Jennifer, pero ahora de apellido Lopez.

Fue este año cuando la noticia de haber retomado la relación con su ex prometida ocupó los titulares de todos los medios; desde entonces, la pareja ha hecho numerosas apariciones públicas, y más recientemente asistieron al estreno de la película de Affleck, The Tender Bar, en Los Ángeles.