¿Bennifer está de regreso? Jennifer Lopez y Ben Affleck se fueron juntos de vacaciones

Dicen que en donde hubo fuego, cenizas quedan. En enero de 2004 Jennifer y Ben rompieron oficialmente su compromiso, cada uno siguió con su vida, pero 17 años después se han vuelto a encontrar y levantaron rumores de un posible regreso como pareja, pues en esta ocasión fueron captados juntos en Montana, en donde de acuerdo con fuentes de E! On Line pasaron una semana juntos.

Y las cosas no se han quedado sólo en rumores de que fueron vistos, sino que esta vez hay fotos que lo comprueban.

TMZ y Daily Mail han captado a Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos cerca del Parque Nacional de Yellowstone, en Montana. Ambos se encontraban hospedados en el resort Big Sky y se les vio paseando juntos en los alrededores, además de que se dice que los dos llegaron y se fueron del lugar en un jet privado con destino a Los Ángeles.

Pero, ¿será simple amistad o podría ser algo más? A principios de este año Affleck terminó su relación con Ana de Armas, y hace aproximadamente un mes, JLo hizo oficial su ruptura con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez después de 4 años de relación. Ambos se encuentran solteros, y verlos juntos otra vez nos recuerda una de las relaciones más sonadas de hace más de una década: Bennifer.

A principios de los dosmiles, JLo y Affleck estuvieron juntos alrededor de dos años, todo iba viento en popa y hasta se iban a casar; sin embargo, fuentes cercanas confesaron que él decidió terminar el compromiso porque no soportaba la presión mediática de estar con la súper estrella. La boda se canceló unos días antes de realizarse.

Hoy el destino les ha presentado lo que podría ser una segunda oportunidad, pues de acuerdo con TMZ, las celebs siguieron en contacto de vez en cuando y se han estado frecuentando mucho en lo que va del último mes. Ahora con este viaje a Montana han fortalecido las sospechas de su posible regreso como pareja.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck and Jennifer Lopez spotted together AGAIN in Montana 17 years after split https://t.co/0aTzwH14EH pic.twitter.com/us3E8vuzSw

