Bill Gates financia proyectos para desarrollar vacuna contra la COVID-19

A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, el magnate de la informática invertirá una suma millonaria en la construcción de centros de producción e investigación para desarrollar una vacuna eficaz contra el virus.

Para Gates, «es momento de ahorrar tiempo, no dinero»; por lo que, cuando se encuentre la mejor opción dentro de los siete candidatos, se tenga ya la infraestructura adecuada para probar la vacuna y fabricarla en masa.

Durante el programa de televisión, The Daily Show, Bill Gates reconoció que se necesitarán 18 meses, aproximadamente, para obtener resultados, pero que, con su inversión, espera que el proceso pueda ser más rápido. Asimismo, enfatizó en la importancia de ya tener las instalaciones adecuadas para llevar a cabo la producción.

«Se perderán miles de millones de dólares, en términos económicos, pero vale la pena», comentó el empresario. «El dinero se malgastará en la construcción de fábricas que finalmente no sean elegidas para la vacuna, pero la situación en la que estamos, merece la pena el esfuerzo», agregó.

La Fundación Gates, que tiene una gran experiencia en enfermedades infecciosas, dispone de los fondos suficientes para poner en marcha el proyecto y actuar, incluso, más rápido que cualquier gobierno.

La organización ya prometió un estimado de 100 millones de dólares para combatir la propagación de la enfermedad en pruebas de detección del coronavirus. Actualmente, Estados Unidos es el país con más contagios a nivel mundial.

Por su parte, Bill Gates enfatiza en la importancia de estar en casa e insistió al gobierno norteamericano imponer medidas más estrictas de confinamiento, con el fin de enfrentar el virus y eliminarlo.

Crear la vacuna «es la mitad de la batalla», pero sería un enorme avance para toda la humanidad.

“We can save months, and every month counts.” @BillGates and Trevor discuss combating coronavirus tonight at 11/10c pic.twitter.com/fYijnZa6tF

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 3, 2020