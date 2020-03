Carlos Rivera evidencia falta de control sanitario en aeropuerto de CDMX

Luego de que Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró que en México no se restringirá ningún vuelo procedente de Europa ante la pandemia del covid 19, muchos se están cuestionando si las autoridades de nuestro país están tomando las medidas necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad mundial. Ante esto, uno de los cantantes más populares hizo una declaración que generó polémica en redes sociales.

Se trata de Carlos Rivera, quien recientemente arribó a la Ciudad de México procedente de Madrid, en un vuelo de emergencia: «Tuvimos que adelantar el vuelo antes de que cerraran el aeropuerto o no nos dejaran volver», compartió con sus 5.2 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, el mexicano no perdió oportunidad de romper el silencio y asegurar que en México no se están tomando las medidas necesarias con los viajeros procedentes de Europa, situación que podría llegar a ser preocupante y en su momento, daría pauta para incrementar los casos de covid 19 en nuestro país: «La sorpresa fue que en México no nos preguntaron ni revisaron nada. Cuídense mucho todos e infórmense sobre las medidas, es lo más responsable», escribió junto con la imagen que te mostramos a continuación.

Como era de esperarse, estas declaraciones causaron revuelo y sus fans no dudaron en apoyarlo, asegurando que deben establecerse controles sanitarios para todo aquel que ingrese al país. Mientras esto ocurre, es importante adoptar medidas de prevención como: lavarse las manos, utilizar gel antibacterial, cubrirse la boca con los codos o un pañuelo al estornudar, usar cubrebocas en caso de resfriado o gripe, así como evitar contacto físico con los demás (no saludar de beso ni de mano).

Y tú, ¿qué estás haciendo para prevenirte ante esta pandemia?