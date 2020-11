Chris Evans aparece tocando el piano y derrite de amor a internautas

Además de tener un espectacular físico, Chris Evans cada vez nos sorprende más con talentos o detalles ocultos, así como su amor por los animales, su gran colección de tatuajes y que es todo un caballero con las mujeres, pero en esta ocasión nos mostró que también tiene dotes para la música y lo hace bastante bien.

A través de Instagram Stories, la estrella de «Avengers» demostró ser todo un gran profesional en el piano, pues se tomó un video donde aparece sentado frente a este instrumento musical, deleitando con una melodía.

«Aprendiendo una de mis favoritas de Fabrizio Paterlini», escribió Evans sobre la story que hizo explotar internet.

📲 Chris Evans via Instagram stories pic.twitter.com/JZHmuYgSqB

Pero esto no se queda aquí, pues Chris también compartió otro mini clip donde aparece tocando el piano y cantando, pero ahora con su hermano, lo que causó cientos de reacciones tanto en Twitter como en Instagram.

Waking up to Cap & his brother singing & playing James Taylor 😍🥰 Good morning @ChrisEvans! https://t.co/lYuJGnvomj

