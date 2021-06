Chris Evans compartió el momento en el que conoció y se enamoró de Dodger

Todos hemos visto lo unido que es Chris Evans a su perrito Dodger, de hecho basta con darse una vuelta por su Instagram para comprobar que una de sus prioridades es este simpático lomito a quien le gusta posar y se ve bastante feliz con el actor.

Pero, ¿cómo llegó Dodger a la vida de Chris Evans? En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, el actor de 39 años compartió el momento exacto en el que conoció a Dodger hace varios años.

“Este es el momento en el que conocí a Dodger. Estaba filmando una película en Savannah y la escena tuvo lugar en un refugio. No tenía ninguna intención de rescatar a un perro ese día, pero en el momento en que lo vi supe que volvería a casa conmigo».

El perrito ya tenía un año de edad en ese entonces, pero de acuerdo con lo que ha dicho el actor, se comportaba como si fuera un cachorro. Un amor a primera vista que se ha convertido en años de felicidad para Chris y para Dodger, quienes forman una familia feliz que el actor no duda en compartir en sus redes sociales. ¡Quién fuera Dodger!

Por cierto, el nombre de este lomito nada tiene que ver con el equipo de béisbol de los Dodgers, el propio actor lo ha aclarado en una entrevista, compartiendo que decidió nombrarlo así por la película de Disney ‘Oliver y su pandilla.’

La vida de Dodger dio un giro radical cuando Chris Evans lo encontró

Además, el intérprete del Capitán América invita a sus seguidores a cambiarle la vida a uno de los muchos perritos abandonados que se encuentran en las calles o en los refugios.

“Hay tantos animales cariñosos en los refugios que necesitan desesperadamente un hogar. Visita un refugio y vete con un mejor amigo”.

Adoptar un perrito sin hogar no sólo le cambia la vida a él, sino también a su nueva familia, prueba de ello es Chris, quien en varias ocasiones ha reconocido que Dodger se ha convertido en una compañía esencial en su vida, y tanto es el amor que le tiene que incluso decidió hacerse un tatuaje en su honor en el pecho, cerca del corazón.

«Nunca me arrepentiré de este tatuaje. Me he arrepentido de algunos en mi vida, pero de este nunca».