Chris Evans nos regaló el momento más tierno junto a su perrito

Awww! El actor nos enamoró una vez más, pero en esta ocasión Dodger se llevó el momento más hermoso de la semana. El perro del Capitán América también tenía que ser un gran héroe como su papá humano, pues resulta que Dodger es un perro de rescate ya retirado que Evans adoptó, y sin duda ambos son muy felices juntos.

This is Dodger’s stuffed lion. He loves it. He brings it everywhere. If you press it’s paw, it sings. Today, Dodger decided to join in. pic.twitter.com/CuH53VNVtF

— Chris Evans (@ChrisEvans) November 7, 2017